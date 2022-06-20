Бинотто высказался о регулярных проблемах «Феррари» на пит-стопах

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто считает, что неудачный пит-стоп Шарля Леклера на Гран-при Канады помешал монегаску занять более высокую позицию в гонке. Босс итальянской команды считает, что коллективу необходимо пересмотреть свой подход к пит-стопам.
«В случае с Шарлем в Канаде я не думаю, что нам стоило ждать пит-стопа, потому что в этот момент Стролл набирал темп, и мы хотели иметь запас, чтобы остаться впереди. К сожалению, пит-стоп оказался не очень удачным. При нормальном пите мы бы опередили его, Шарль не повредил бы свои шины на том этапе и имел бы более свежие шины для атаки в конце. Мы должны пересмотреть свой подход к пит-стопам, потому что в этом вопросе есть что-то систематически неправильное», — приводит слова Бинотто Motorsport Italia.
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