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Хельмут Марко рассказал о причинах схода Серхио Переса

Хельмут Марко рассказал о причинах схода Серхио Переса
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Спортивный консультант команды «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал результаты Гран-при Канады и объяснил, почему Серхио Перес сошёл с дистанции.

«У Переса сломалась коробка передач. Её рабочий цикл уже подходил к концу, но мы ожидали, что она выдержит Гран-при Канады. Вероятно, поломка также вызвана аварией в квалификации, хотя прямого удара о коробку не было. Нам жаль, что всё так сложилось», — цитирует Марко Racingnews365.

Серхио Перес сошёл с дистанции на девятом круге. Победителем Гран-при Канады стал его напарник Макс Ферстаппен. Вторым финишировал Карлос Сайнс-младший, Хэмилтон — третий.

В общем зачёте Макс Ферстаппен продолжает лидировать и оторвался от Серхио Переса на 46 очков.

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