Хельмут Марко рассказал о причинах схода Серхио Переса
Поделиться
Спортивный консультант команды «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал результаты Гран-при Канады и объяснил, почему Серхио Перес сошёл с дистанции.
«У Переса сломалась коробка передач. Её рабочий цикл уже подходил к концу, но мы ожидали, что она выдержит Гран-при Канады. Вероятно, поломка также вызвана аварией в квалификации, хотя прямого удара о коробку не было. Нам жаль, что всё так сложилось», — цитирует Марко Racingnews365.
Серхио Перес сошёл с дистанции на девятом круге. Победителем Гран-при Канады стал его напарник Макс Ферстаппен. Вторым финишировал Карлос Сайнс-младший, Хэмилтон — третий.
В общем зачёте Макс Ферстаппен продолжает лидировать и оторвался от Серхио Переса на 46 очков.
Комментарии
- 20 июня 2022
-
11:33
-
11:13
-
11:11
-
10:52
-
10:41
-
10:39
-
10:25
-
09:39
-
09:36
-
08:15
-
01:10
-
00:56
-
00:51
-
00:38
-
00:30
-
00:13
-
00:07
- 19 июня 2022
-
23:55
-
23:45
-
23:41
-
23:34
-
23:25
-
23:19
-
23:07
-
22:42
-
22:30
-
21:04
-
20:59
-
20:10
-
19:31
-
19:05
-
17:55
-
16:39
-
16:08
-
16:00
Партнерский контент