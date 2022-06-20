Петров, Сироткин и Алёшин вернутся в гонки за рулём спортпрототипов BR03

Программа развития российского автоспорта SMP Racing выставит два экипажа на прототипах BR03 на четырёхчасовую гонку, которая пройдет 24 июля на подмосковной трассе Moscow Raceway в статусе первого этапа гоночной серии Russian Endurance Challenge. В состав экипажей войдут бывшие пилоты Формулы-1 Виталий Петров и Сергей Сироткин, экс-пилот серии IndyCar Михаил Алёшин и победитель чемпионата WEC и гонки «24 часа Ле-Мана» Виктор Шайтар. Один экипаж составят Петров и Алёшин, второй — Сироткин и Шайтар.
Гонка на Moscow Raceway станет для гоночного автомобиля, разработанного и построенного в России, первой во многих отношениях. Пока единственными соревнованиями в истории проекта является прошлогодний сочинский этап серии MaxPowerCars, в котором BR03 под управлением Михаила Алёшина одержал победу. Заезды в рамках этой серии проводятся в формате «тайм-аттак» – то есть целью является показать как можно лучшее время на одном круге, а очной борьбы между собой участники не ведут. Теперь же BR03 предстоит провести в боевом режиме сразу несколько часов.
После гонки на Moscow Raceway в рамках Russian Endurance Challenge пройдут ещё три этапа в том же четырёхчасовом формате. Решение о выступлениях BR03 на следующих этапах серии будет принято по результатам гонки 24 июля.
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