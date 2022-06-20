Бинотто предположил, что лишило Сайнса победы на Гран-при Канады

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался по поводу выступления Карлоса Сайнса на Гран-при Канады.

«Карлос набирает уверенность, он знает эту машину всё лучше и лучше и гоняется лучше, чем в начале сезона. Его гоночный темп был очень хорошим, и мы знали, что если он сразу же обгонит Алонсо, то сможет отыграться. Жаль, потому что, возможно, сегодня наш тем был выше, но этой десятой или двух десятых недостаточно для обгона. Возможно, он поплатился за квалификацию, и это ещё раз доказывает, что для победы нужны идеальные уикенды.



В гонке он был хорош, он держал темп и атаковал Макса сразу после рестарта. Затем он не стал толкаться, а прижался к нему и ждал последние два круга. К сожалению, он допустил небольшую ошибку на шпильке, но он был очень близок. Скоро наступит день его побед», — приводит слова Бинотто Motorsport Italia.