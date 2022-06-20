Боксы «Ред Булл» после финиша обыскала собака-ищейка

После победы Макса Ферстаппена на Гран-при Канады местная полиция направила собаку-ищейку для проведения обыска в гараже «Ред Булл», сообщает журналист Sky Sports Тед Кравиц.

«Команде «Ред Булл» не разрешили вернуться в гараж после подиума, потому что там были собака-ищейка и полицейский. Это было странно. Собака-ищейка искала банки с «Ред Булл»? Он нашёл хоть одну? Это хорошо. Канадские собаки-ищейки явно могут обнаружить взрывчатку, наркотики и тошнотворно сладкие шипучие напитки с большим количеством сахара и кофеина внутри. Канадские собаки-ищейки явно очень талантливы. Это было действительно странное и необычное время для канадской полиции», — сказал Кравиц.

После этой победы Ферстаппен увеличил отрыв от преследователей в общем зачёте пилотов (175 очков). Теперь представитель Нидерландов опережает своего напарника, Серхио Переса, на 46 очков. У мексиканца 129 очков.