«Феррари» считает незаконной новую техническую директиву ФИА

Представители «Феррари» сообщили ФИА, что считают незаконной новую техническую директиву, которая призвана бороться с эффектом дельфинирования.



Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто раскритиковал решение и считает, что это равносильно одностороннему изменению правил.



«На мой взгляд, это незаконно. Технические директивы существуют для того, чтобы разъяснить правила или уточнить методы контроля. Они не для того, чтобы менять правила. Эти директивы выпустили ошибочно. Часть из указанного не была применена. Ни одна машина не установила дополнительные стяжки. В итоге большой шум из ничего. Я понимаю, что ФИА может вносить изменения, но есть процесс, которому необходимо следовать», — приводит слова Бинотто The Race.



«Тото Вольф говорит, что они всё подготовили за одну ночь. Могу лишь сказать, что в «Феррари» точно не смогли бы этого сделать так быстро. Удивлён, что одна из команд настолько хороша, что может сделать это за одну ночь», — добавил босс «Феррари».

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