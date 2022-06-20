Серхио Перес: думаю, поломка связана с изменениями в регламенте

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал свой сход с дистанции во время Гран-при Канады.



«Ноль очков в ситуации, когда ты борешься за чемпионский титул, могут дорого мне обойтись. Однако чемпионат длинный и сегодняшний день я бы хотел просто побыстрее забыть. В целом гонка была неплохой и я считаю, что у нас хватало потенциала отыграть несколько позиций.



Регламент обновился и все старались выжать максимум из болидов. Думаю, поломка в том числе связана и с изменениями в регламенте. Машины стали подпрыгивать ещё сильнее и это новые проблемы для команд», — цитирует Переса RaceFans.



Серхио Перес сошёл на девятом круге из-за технических проблем. Хельмут Марко позже объяснил сход поломкой коробки передач.

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