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Серхио Перес: думаю, поломка связана с изменениями в регламенте

Серхио Перес: думаю, поломка связана с изменениями в регламенте
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал свой сход с дистанции во время Гран-при Канады.

«Ноль очков в ситуации, когда ты борешься за чемпионский титул, могут дорого мне обойтись. Однако чемпионат длинный и сегодняшний день я бы хотел просто побыстрее забыть. В целом гонка была неплохой и я считаю, что у нас хватало потенциала отыграть несколько позиций.

Регламент обновился и все старались выжать максимум из болидов. Думаю, поломка в том числе связана и с изменениями в регламенте. Машины стали подпрыгивать ещё сильнее и это новые проблемы для команд», — цитирует Переса RaceFans.

Серхио Перес сошёл на девятом круге из-за технических проблем. Хельмут Марко позже объяснил сход поломкой коробки передач.

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