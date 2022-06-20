Ферстаппен высказался о борьбе с Сайнсом на Гран-при Канады

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу борьбы с гонщиком «Феррари» Карлосом Сайнсом на Гран-при Канады.

«Мы придерживались нашей стратегии, и я думаю, что она сработала. После второго пит-стопа, конечно, у меня были более свежие шины, я приближался к Карлосу, но не был уверен, что смогу полностью сократить этот разрыв до конца гонки.

Затем появилась машина безопасности, и я был не очень доволен, потому что понимал, что он окажется на свежих шинах позади меня.

Последние 15 или 16 кругов мы шли вровень, выкладываясь до предела. Я, конечно, знал, что не могу допустить ошибку. Но это была хорошая гонка. Всегда приятнее иметь возможность использовать болид по максимуму, а не просто экономить шины», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.