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Хельмут Марко: радио перестало работать и мы не слышали жалоб Макса

Хельмут Марко: радио перестало работать и мы не слышали жалоб Макса
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о борьбе Макса Ферстаппена с Карлосом Сайнсом на финише Гран-при Канады.

«Под конец гонки Сайнсу удалось создать колоссальный прессинг. У Макса не получалось оторваться, так как он не мог использовать систему DRS. Конечно, свою роль играло и то, что покрышки Сайнса были свежее. Тем не менее должен сказать, что Макс великолепно справился с давлением и выдержал прессинг.

Нам повезло, что Сайнс ошибался в торможении перед шпилькой, но в любом случае Макс пилотировал идеально. К тому же у него вышло из строя радио и мы не знали, слышал ли он инструкции. Однако был и плюс. Радио не работало и мы не слышали его жалоб», — сказал Марко в эфире австрийского канала ORF.

Ферстаппен финишировал первым на Гран-при Канады, Карлос Сайнс показал второй результат.

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