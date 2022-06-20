Команды Формулы-1 проведут встречу с ФИА по поводу введения новой технической директивы

Технические директора команд Формулы-1 проведут встречу с представителями ФИА.
Ожидается, что основной темой собрания станет введение новой директивы, которая вызвала многочисленные споры в паддоке. ФИА постарается прийти к соглашению с командами и хочет получить также информацию о потенциальных изменениях в регламенте на следующий год, которые помогут справиться с эффектом дельфинирования в долгосрочной перспективе. В том числе это могут быть изменения в аэродинамике и пересмотр системы подвесок.
«Суть этой темы заключается в том, что гонщики жалуются на боль в спине, ухудшение зрения. Мы говорим также о микросотрясениях, и почти в каждой команде и говорят об этом. Нам нужно решить эту проблему. Мы, руководители, не можем легкомысленно относиться к этому», — цитирует руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа Motorsport.
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