Маттиа Бинотто раскритиковал гоночную дирекцию за медлительность

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто остался крайне недоволен медлительностью гоночной дирекции, которая слишком долго принимала решение о выходе машины безопасности.



«Я считаю, что решение о режиме машины безопасности принимали слишком долго. Сайнс лидировал и уже был в конце главной прямой, когда появилась машина безопасности. Команда очень хорошо сработала, у нас была буквально секунда, чтобы принять решение. Иначе ситуация для Карлоса становилась тяжёлой. В таких ситуациях нужно быть решительнее. Гоночной дирекции потребовалось очень много времени, чтобы принять решение.



Трудно сказать, как всё закончилось бы без машины безопасности. Нам нужно было сохранять очень высокую скорость, чтобы защищаться. Макс показал хороший темп, и нужно было ещё защищаться от Льюиса Хэмилтона, который был быстрым на свежих покрышках», — цитирует Бинотто Motorsport.



Карлос Сайнс на Гран-при Канады финишировал вторым, уступив Максу Ферстаппену.

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