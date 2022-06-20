Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после ГП Канады: Алонсо догоняет лидеров

Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после ГП Канады: Алонсо догоняет лидеров
Комментарии

По итогам девятого этапа сезона-2022, Гран-при Канады, только один пилот получил штрафные баллы — Фернандо Алонсо за нарушение правил обороны позиции в борьбе с Валттери Боттасом. Помимо пяти секунд штрафа и потерянной шестой позиции, в суперлицензию испанца был добавлен штрафной балл, который стал уже шестым для двукратного чемпиона мира.

После этих обновлений три гонщика продолжают возглавлять таблицу, имея по семь баллов. Это Юки Цунода, Лэнс Стролл и Макс Ферстаппен.

ПилотКомандаБаллыКогда сгорят
Юки Цунода«Альфа Таури»726 июня 2022 года — 1 балл
Лэнс Стролл«Астон Мартин»71 августа 2022 года — 2 балла
Макс Ферстаппен«Ред Булл»712 сентября 2022 года — 2 балла
Фернандо Алонсо«Альпин»610 октября 2022 года — 2 балла
Серхио Перес«Ред Булл»54 июля 2022 года — 4 балла
Валттери Боттас«Альфа Ромео»525 июня 2022 года — 2 балла
Александер Албон«Уильямс»43 июля 2022 года — 1 балл
Николас Латифи«Уильямс»44 июля 2022 года — 3 балла
Пьер Гасли«Альфа Таури»410 октября 2022 года — 2 балла
Эстебан Окон«Альпин»412 сентября 2022 года — 1 балл
Ландо Норрис«Макларен»44 июля 2022 года — 2 балла
Льюис Хэмилтон«Мерседес»218 июля 2022 года — 2 балла
Кевин Магнуссен«Хаас»28 мая 2023 года — 2 балла
Даниэль Риккардо«Макларен»226 марта 2023 года — 1 балл
Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»127 марта 2023 года — 1 балл
Себастьян Феттель«Астон Мартин»13 июля 2022 года — 1 балл
Джордж Расселл«Мерседес»117 июля 2022 года — 1 балл
«Феррари» сама отдаёт «Ред Булл» чемпионство, подставляя Леклера. Итоги Гран-при Канады «Феррари» сама отдаёт «Ред Булл» чемпионство, подставляя Леклера. Итоги Гран-при Канады
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022