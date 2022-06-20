Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после ГП Канады: Алонсо догоняет лидеров

По итогам девятого этапа сезона-2022, Гран-при Канады, только один пилот получил штрафные баллы — Фернандо Алонсо за нарушение правил обороны позиции в борьбе с Валттери Боттасом. Помимо пяти секунд штрафа и потерянной шестой позиции, в суперлицензию испанца был добавлен штрафной балл, который стал уже шестым для двукратного чемпиона мира.



После этих обновлений три гонщика продолжают возглавлять таблицу, имея по семь баллов. Это Юки Цунода, Лэнс Стролл и Макс Ферстаппен.

Пилот Команда Баллы Когда сгорят Юки Цунода «Альфа Таури» 7 26 июня 2022 года — 1 балл Лэнс Стролл «Астон Мартин» 7 1 августа 2022 года — 2 балла Макс Ферстаппен «Ред Булл» 7 12 сентября 2022 года — 2 балла Фернандо Алонсо «Альпин» 6 10 октября 2022 года — 2 балла Серхио Перес «Ред Булл» 5 4 июля 2022 года — 4 балла Валттери Боттас «Альфа Ромео» 5 25 июня 2022 года — 2 балла Александер Албон «Уильямс» 4 3 июля 2022 года — 1 балл Николас Латифи «Уильямс» 4 4 июля 2022 года — 3 балла Пьер Гасли «Альфа Таури» 4 10 октября 2022 года — 2 балла Эстебан Окон «Альпин» 4 12 сентября 2022 года — 1 балл Ландо Норрис «Макларен» 4 4 июля 2022 года — 2 балла Льюис Хэмилтон «Мерседес» 2 18 июля 2022 года — 2 балла Кевин Магнуссен «Хаас» 2 8 мая 2023 года — 2 балла Даниэль Риккардо «Макларен» 2 26 марта 2023 года — 1 балл Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» 1 27 марта 2023 года — 1 балл Себастьян Феттель «Астон Мартин» 1 3 июля 2022 года — 1 балл Джордж Расселл «Мерседес» 1 17 июля 2022 года — 1 балл