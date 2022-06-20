За победу на втором этапе RDS Europe сразились два гонщика на «БМВ»

18-19 июня на автодроме ADM Raceway (Москва) состоялся второй этап межрегионального чемпионата по дрифту RDS EUROPE.



Во втором этапе, кроме российских спортсменов, приняли участие представители Беларуси и Казахстана: Владимир Ерёмин, Евгений Милинчук и Михаил Пак. Кроме того, в состав участников вернулись Борис Вербицкий и Екатерина Набойченко, которые планируют провести в серии полный сезон. Помимо этого, во втором этапе чемпионата приняли участие пилоты RDS GP – Степан Азаров, Анатолий Щербак и Аркадий Цареградцев.



По итогам квалификационных заездов лучшим стал победитель прошлого этапа, пилот из Петропавловска-Камчатского Алексей Козлов с результатом 93 балла. Такой же результат (93 балла) показал и Антон Козлов, поэтому лидера определяли, сравнив результаты спортсменов в первой попытке (76 и 72 балла соответственно).



Начиная уже с первых заездов Топ-32, зрители могли наслаждаться эффектными, дымными и действительно зрелищными заездами. Не один раз за уикенд соперники «постучали друг другу в дверь».



В Топ-4 встретились чемпион прошлого года Антон Козлов, причём вновь на привычной «Бабке» «БМВ» E30 (не покорилась команде «PROБабка», которую они анонсировали на второй этап), и Леонид Шнайдер, успевший после рязанского этапа идеально восстановить и подготовить свою белоснежную «Тойота» Mark 2. А также Данила Воробьёв, сменивший титульного спонсора и ливрею «БМВ» E36, и стабильный Кирилл Жигалов, уверенно навязывающий борьбу на своей 400-сильной «БМВ» E30 соперникам на более мощных автомобилях. Полуфинальные и финальные заезды, к радости болельщиков, обошлись без технических проблем, и судьба медалей решалась на трассе, в борьбе и дыму.



Победу на втором этапе отпраздновал Антон Козлов.



RDS EUROPE. ADM Raceway (Москва)



Личный зачёт:



1. Антон Козлов

2. Данила Воробьёв

3. Леонид Шнайдер



Командный зачёт



1. BlackDrift (Антон Козлов, Кирилл Жигалов, Андрей Куликов)

2. TimeUp (Борис Вербицкий, Леонид Шнайдер)

3. KrakeN Team (Алексей Козлов, Антон Новиков, Владимир Сафонов)



Полную запись трансляции квалификации и парных заездов можно посмотреть на rdstv.ru (бесплатно и без регистрации).



Третий этап RDS EUROPE состоится 9–10 июля в Казани, на KazanRing Canyon. Билеты уже в продаже на сайте.