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AMuS: Ф-1 и «Астон Мартин» остались недовольны шлемом Феттеля в защиту окружающей среды

AMuS: Ф-1 и «Астон Мартин» остались недовольны шлемом Феттеля в защиту окружающей среды
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Команда Формулы-1 «Астон Мартин» осталась недовольна инициативой немецкого гонщика команды Себастьяна Феттеля выступить в защиту окружающей среды на Гран-при Канады, сообщает Auto Motor und Sport.

Как сообщает источник, показательным было то, что в этот раз команда не распространяла инициативу Феттеля через социальные сети. В сумме команда опубликовала 352 фотографии из Монреаля, где не было ни одного снимка Феттеля в его шлеме с новым дизайном, который он использовал в пятницу и субботу. Напомним, в пятницу и субботу Феттель выходил в футболке с надписью «Прекратите добывать нефтеносные пески — это преступление против климата в Канаде». Такой же лозунг был размещён на шлеме немецкого пилота. В гонке же Феттель использовал традиционный вариант дизайна шлема.

Кроме того, как сообщает немецкая пресса, руководству серии также не понравилось поведение Феттеля. В частности, Формуле-1 не нравится, что Себастьян «задевает правительства стран, выплачивающих высокие взносы за проведение Гран-при, а также распугивает потенциальных спонсоров».

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