Хэмилтон сообщил о снижении перегрузки при дельфинировании в три-пять раз

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сообщил о том, что перегрузки при дельфинировании болида снизились в три-пять раз на этапе в Монреале.
«Если в Баку перегрузка составляла около 10G, то сейчас — 2G или максимум 3G. Впервые я видел лидеров до самого финиша. В какие-то моменты наша скорость соответствовала скорости «Ред Булл» и «Феррари».
Нельзя подобрать слова, насколько тяжело мне было в прошлой гонке. В этот уикенд было дельфинирование, но это не идёт в сравнение с тем, что было неделю назад. После 10G на прошлом этапе сейчас, может, доходило до двух – жить можно. Но я считаю, что ситуация в Формуле-1 должна стать лучше, и мы как команда должны проявлять себя лучше», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Auto Motor und Sport.
- 20 июня 2022
-
20:43
-
20:26
-
19:52
-
19:42
-
19:04
-
18:42
-
17:41
-
17:16
-
16:34
-
16:02
-
15:51
-
15:41
-
14:23
-
14:01
-
13:14
-
13:14
-
12:45
-
11:33
-
11:13
-
11:11
-
10:52
-
10:41
-
10:39
-
10:25
-
09:39
-
09:36
-
08:15
-
01:10
-
00:56
-
00:51
-
00:38
-
00:30
-
00:13
-
00:07
- 19 июня 2022
-
23:55