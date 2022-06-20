Хэмилтон сообщил о снижении перегрузки при дельфинировании в три-пять раз

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сообщил о том, что перегрузки при дельфинировании болида снизились в три-пять раз на этапе в Монреале.



«Если в Баку перегрузка составляла около 10G, то сейчас — 2G или максимум 3G. Впервые я видел лидеров до самого финиша. В какие-то моменты наша скорость соответствовала скорости «Ред Булл» и «Феррари».



Нельзя подобрать слова, насколько тяжело мне было в прошлой гонке. В этот уикенд было дельфинирование, но это не идёт в сравнение с тем, что было неделю назад. После 10G на прошлом этапе сейчас, может, доходило до двух – жить можно. Но я считаю, что ситуация в Формуле-1 должна стать лучше, и мы как команда должны проявлять себя лучше», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Auto Motor und Sport.