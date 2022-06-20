Хорнер — о нашумевшем споре Вольфа и Бинотто: это был элемент театра

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о поведении главы «Мерседеса» Тото Вольфа на собрании боссов команд, состоявшемся в субботу, 18 июня, на Гран-при Канады в Монреале.

Напомним, Вольф вступил в публичный спор c руководителем «Феррари» Маттиа Бинотто перед камерами телеканала Netflix, работающего над документальным фильмом. Предметом же дискуссии стала новая директива от ФИА, касающаяся проблемы дельфинирования.

«Думаю, что на этом собрании присутствовал элемент театра. Возможно, он [Вольф] получит роль в новом фильме Льюиса [Хэмилтона]», – приводит слова Хорнера издание ESPN.

Ранее в интервью Хорнер поставил под сомнение обоснованность желания Вольфа изменить технический регламент.