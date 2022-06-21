Никита Мазепин официально подтвердил участие в ралли «Шёлковый путь»

Бывший российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин подтвердил, что он примет участие в ралли-марафоне «Шёлковый путь» 2022 года.



«Я хочу официально заявить, что выступлю на «Шёлковом пути». Я всячески готовлюсь к гонке. Но при этом хочу отметить, что для меня делом всей жизни и работы было участие в Формуле-1. Сейчас же я получаю удовольствие от работы с людьми в своём фонде. Но это отнимает много времени. Безусловно, я еду на «Шёлковый путь» ради победы. Но если у меня это не получится, то не буду нервничать, не расстроюсь, а буду ещё больше тренироваться и попробую это сделать во второй раз.



Для меня это образ жизни. Если честно, то люблю бездорожье не меньше гонок на асфальте. Я люблю путешествия, люблю природу. Я благодаря этим багги посетил фантастические места в стране и за её пределами, в которых никогда бы не оказался. Один раз мы сломались во время пребывания на юге страны. Было очень жарко. Мы сидели в поле и ждали эвакуации. И в этот момент я понял, что мне нравится просто здесь сидеть, хотя вокруг мухи какие-то летают. Эти путешествия дают мне забыть о рутине, сесть за руль и получать удовольствие. Я мечтал об этом очень давно, и сейчас у меня получилось найти на это время», — сказал Мазепин в интервью группе журналистов, включая корреспондента «Чемпионата» Евгения Кустова.

Ралли-марафон «Шёлковый путь» 2022 года пройдёт по территории России со стартом в Астрахани и финишем в Москве. Административные и технические проверки пройдут в Астрахани 6 и 7 июля. 7 июля состоится торжественный старт гонки, а её финиш запланирован на 16 июля.