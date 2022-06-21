Мазепин рассказал о страхе при создании благотворительного фонда

Бывший российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин рассказал о создании благотворительного фонда «Мы выступаем как один».



«Сейчас я буквально за один день остался на обочине, без привычного образа жизни. Моя команда забыла обо мне. Переварив всё это, я понял, как можно быть полезным другим спортсменам, оказавшимся в аналогичной ситуации. Поэтому всё свободное время занимаюсь своим фондом. Это моё новое место работы. У меня был страх, что эта деятельность может оказаться невостребованной, но активное участие в ПМЭФ развеяло мои сомнения. На нашей сессии были титулованные спортсмены, которые поддержали фонд. Сегодня многих заботят похожие вещи.



Работа с фондом идёт каждый день. Я надеюсь, что наша спортивная семья единомышленников будет расти с каждым днём. К примеру, каждый участник панельной дискуссии ПМЭФ по спортивной индустрии смог бы внести вклад. И я приглашаю всех желающих присоединиться к нам и помочь другим спортсменам. А это такое комьюнити, где чем больше помогаешь ты, тем больше помогают тебе. К примеру, нас поддерживают олимпийские чемпионы и призёры Владимир Сальников, Маргарита Мамун, Екатерина Боброва и Александр Сухоруков. Полный список объявим позже», — сказал Мазепин в интервью группе журналистов, включая корреспондента «Чемпионата» Евгения Кустова.