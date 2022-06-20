Тото Вольф высказался о втором подиуме Хэмилтона в сезоне-2022
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о втором подиуме Льюиса Хэмилтона за девять первых гонок сезона-2022.
«Я очень рад за Льюиса. В некоторых гонках ему не везло с, например, машинами безопасности. Он мог бы чаще приезжать на подиумы и добиться лучших результатов. В его неудачах никогда не было его вины, только неудачное стечение обстоятельств.
Приятно видеть Льюиса на подиуме, который достался ему далеко не в подарок. Мы довольны пятым в сезоне финишем Льюиса в первой пятёрке. Кроме того, можно было увидеть и ту скорость, которая у нас иногда появляется. Да, это пока далеко от наших собственных ожиданий. У всех хорошее настроение, но впереди ещё много работы», — приводит слова Тото Вольфа RacingNews365.
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