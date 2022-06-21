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«Дело не в стиле вождения». Латифи объяснил, почему уступает Албону

«Дело не в стиле вождения». Латифи объяснил, почему уступает Албону
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Пилот команды «Уильямс» канадец Николас Латифи сравнил себя с напарником британцем Алексом Албоном в нынешнем сезоне, который, по его признанию, складывается не в его пользу. Напомним, Латифи стал 16-м по итогам гонки Гран-при Канады, Албон финишировал 13-м.

«Я чувствую, что проблема совершенно не в стиле вождения. Очевидно, в начале сезона она была, и вы можете списать это на разницу во времени круга. Но, как по мне, эта проблема выходит за рамки обычной уверенности в себе. Скорости просто нет.

Бывают ситуации, когда я попросту не чувствую, что моя машина способна на то же, что и его, и это довольно неприятное чувство. И, конечно же, это озадачивает», – приводит слова Латифи издание RaceFans.

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