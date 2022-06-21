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Росберг: Хэмилтон ненавидит проигрывать своим напарникам

Росберг: Хэмилтон ненавидит проигрывать своим напарникам
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Чемпион мира 2016 года Нико Росберг высказался о соперничестве пилотов «Мерседеса» Джорджа Расселла и Льюиса Хэмилтона.

«Джордж на самом деле проделывает выдающуюся работу. Это феноменально, учитывая, насколько сложно управлять этой машиной. Он последователен, не допускает ошибок и всегда извлекает максимум. В субботу он спокойно мог поберечься и остаться на четвёртом-пятом месте в квалификации, но он собрался использовать слики, чтобы побороться за поул, это потрясающе.

У Хэмилтона неудачный сезон, но в Канаде он выступил в своей обычной манере. Это очень сильная пара пилотов, но не забывайте, Льюис ненавидит проигрывать своим напарникам, поэтому будет сверхмотивирован и постарается улучшить результат», — цитирует Росберга Sky Sports.

После Гран-при Канады Джордж Расселл располагается на четвёртом месте со 111 очками, Хэмилтон — шестой, у него 77 очков.

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