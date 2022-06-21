Вильнёв: я критиковал Хэмилтона, теперь вынужден похвалить его

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв прокомментировал выступление Льюиса Хэмилтона на Гран-при Канады.
«Несколько недель назад я довольно резко высказался о Хэмилтона, но теперь я должен позволить его. Машина была хороша, а сам Льюис продемонстрировал очень хорошее пилотирование. Для него было важно попасть на подиум. Хэмилтон выжал максимум из этой гонки, держал хорошую скорость и принимал правильные решения.
У него тяжёлый сезон и, может быть, это станет для него толчком, в котором он нуждался. Возможно теперь он вернётся в боевой режим», — приводит слова Вильнёва Grandprix247.
На Гран-при Канады Льюис Хэмилтон финишировал третьим. Это лишь второе его попадание на подиум в текущем сезоне. В общем зачёте пилот «Мерседеса» располагается на шестом месте, набрав 77 очков.
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