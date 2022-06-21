Марко вновь раскритиковал новую директиву ФИА, касающуюся дельфинирования
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко раскритиковал ФИА за решение ввести техническую директиву в ответ на обеспокоенность некоторых гонщиков проблемами, связанными с дельфинированием.
«Не думаю, что решения ФИА являются правильными. У одной команды, у «Мерседеса», самые большие проблемы, а вы реагируете на них в середине сезона. Есть простое решение: нужно просто поднять машину. Тогда у вас больше не будет этого подпрыгивания, но вы потеряете скорость. Тот факт, что сейчас они реагируют таким образом и пытаются навязать такие полномочия ФИА, которая практически определяет настройки болидов, — это быстрое решение, которое, конечно, не было продумано. Решение проблемы — обязанность команд», — приводит слова Марко Racingnews365.
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