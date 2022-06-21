Кевин Магнуссен: ФИА слишком легко поддаётся влиянию

Пилот команды Формулы-1 «Хаас» Кевин Магнуссен остался недоволен тем, что по требованию ФИА его отправили на пит-стоп.



Магнуссен допустил небольшой контакт с Льюисом Хэмилтоном в начале Гран-при Канады, после чего у его болида торчал небольшой кусок антикрыла. Ехавший позади Магнуссена Эстебан Окон предположил, что, если сломанная деталь оторвётся, это может быть опасно, и вскоре Магнуссена отправили на пит-стоп.



«Я говорил с Оконом, и он посмеялся насчёт того, как рассказывал ФИА, что повреждения очень серьёзные. ФИА слишком легко поддаётся влиянию, так что если вы знаете, что можете на них таким образом повлиять, то, конечно, сделаете это. Всё стало совсем иначе. В Монако нас не выпускали из-за моросящего дождя, здесь меня отправили на пит-стоп из-за царапины. Это действительно очень плохо», — приводит слова Магнуссена ESPN.

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