Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Ему очень сильно помогли». Мол считает, что Шумахер выиграл Ф-2 благодаря чиновникам

«Ему очень сильно помогли». Мол считает, что Шумахер выиграл Ф-2 благодаря чиновникам
Комментарии

Голландский комментатор Олав Мол высказался по поводу победы Мика Шумахера в Формуле-2 в 2020 году.

В 2019 году Мик Шумахер выступал в Формуле-2 за команду «Према», но в своём первом сезоне немец финишировал на 12-м месте в чемпионате мира. Год спустя он неожиданно стал чемпионом, и Олав Мол считает, что Шумахер не был обязан этим самому себе.

«Посмотрите ещё раз на тот его сезон в Формуле-2. Это было вообще ничто. Потом пошли слухи, что он может перейти в «Хаас». А затем он внезапно стартует в Монце с 7-го места, как ракета, и едет в гонке быстрее всех. Я немного знаю мир Формулы-2: люди просто дурят друг друга. Ему очень сильно помогли», — приводит слова Мола GPBlog.

Ранее Шумахер рассказал, что не теряет мотивацию к выступлениям в Формуле-1, несмотря на неудачи.

Новость по теме
Мик Шумахер: мне не сложно сохранять мотивацию, несмотря на неудачи
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022