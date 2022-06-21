«Ему очень сильно помогли». Мол считает, что Шумахер выиграл Ф-2 благодаря чиновникам

Голландский комментатор Олав Мол высказался по поводу победы Мика Шумахера в Формуле-2 в 2020 году.

В 2019 году Мик Шумахер выступал в Формуле-2 за команду «Према», но в своём первом сезоне немец финишировал на 12-м месте в чемпионате мира. Год спустя он неожиданно стал чемпионом, и Олав Мол считает, что Шумахер не был обязан этим самому себе.

«Посмотрите ещё раз на тот его сезон в Формуле-2. Это было вообще ничто. Потом пошли слухи, что он может перейти в «Хаас». А затем он внезапно стартует в Монце с 7-го места, как ракета, и едет в гонке быстрее всех. Я немного знаю мир Формулы-2: люди просто дурят друг друга. Ему очень сильно помогли», — приводит слова Мола GPBlog.

Ранее Шумахер рассказал, что не теряет мотивацию к выступлениям в Формуле-1, несмотря на неудачи.