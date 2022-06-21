Зак Браун объяснил, почему публично раскритиковал Риккардо

Генеральный директор команды «Макларен» Зак Браун рассказал, почему подверг публичной критике пилота Даниэля Риккардо.
Браун заявил, что, за исключением нескольких гонок, Риккардо не оправдывает ожиданий.
«Мне задали вопрос, и я лишь дал честный ответ. Мы здесь, чтобы двигаться вперёд. У нас было несколько отличных уикендов, как в Монце, а потом несколько разочаровывающих, и к тому же я считал, что мы не даём нашим пилотам машину, которая позволит быть постоянно впереди. У нас отличные отношения с Даниэлем, и я лишь просто сказал, как идут дела и что они могли быть и лучше.
Риккардо уже показывал, что если дать ему машину, которая соответствует его стилю и держит хороший гоночный темп, то он будет в лидерах», — цитирует Брауна RacingNews365.
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