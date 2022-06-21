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Зак Браун объяснил, почему публично раскритиковал Риккардо

Зак Браун объяснил, почему публично раскритиковал Риккардо
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Генеральный директор команды «Макларен» Зак Браун рассказал, почему подверг публичной критике пилота Даниэля Риккардо.

Браун заявил, что, за исключением нескольких гонок, Риккардо не оправдывает ожиданий.

«Мне задали вопрос, и я лишь дал честный ответ. Мы здесь, чтобы двигаться вперёд. У нас было несколько отличных уикендов, как в Монце, а потом несколько разочаровывающих, и к тому же я считал, что мы не даём нашим пилотам машину, которая позволит быть постоянно впереди. У нас отличные отношения с Даниэлем, и я лишь просто сказал, как идут дела и что они могли быть и лучше.

Риккардо уже показывал, что если дать ему машину, которая соответствует его стилю и держит хороший гоночный темп, то он будет в лидерах», — цитирует Брауна RacingNews365.

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