Марко обвинил «Мерседес» в том, что они заранее знали содержание новой директивы ФИА

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что «Мерседес» подозрительно быстро адаптировался к новой директиве ФИА по поводу дельфинирования, установив вторую стяжку на своём болиде.

«Я был очень удивлён, когда увидел их днище со второй стяжкой. Когда было объявлено о технической директиве, стало ясно, что времени на установку такой детали на машину не хватит", — приводит слова Марко F1Maximaal.



В ответ на предположение журналиста, что «Мерседес» мог как-то заранее узнать содержание директивы, Марко добавил: «Иначе вы не сможете объяснить, что произошло».

Марко ранее утверждал, что ФИА не имеет права вмешиваться в настройки болидов Формулы-1, и что нынешние рекомендации всё ещё довольно расплывчаты.