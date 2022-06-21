Марко обвинил «Мерседес» в том, что они заранее знали содержание новой директивы ФИА
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что «Мерседес» подозрительно быстро адаптировался к новой директиве ФИА по поводу дельфинирования, установив вторую стяжку на своём болиде.
«Я был очень удивлён, когда увидел их днище со второй стяжкой. Когда было объявлено о технической директиве, стало ясно, что времени на установку такой детали на машину не хватит", — приводит слова Марко F1Maximaal.
В ответ на предположение журналиста, что «Мерседес» мог как-то заранее узнать содержание директивы, Марко добавил: «Иначе вы не сможете объяснить, что произошло».
Марко ранее утверждал, что ФИА не имеет права вмешиваться в настройки болидов Формулы-1, и что нынешние рекомендации всё ещё довольно расплывчаты.
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