Источник: «Феррари» не дала «Хаасу» уволить Шумахера перед Гран-при Азербайджана

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер планировал заменить Мика Шумахера уже по ходу сезона, до Гран-при Азербайджана, утверждает Berliner Kurier.



После аварии Шумахера в Монако, в результате которой болид немецкого пилота раскололся на две части, Штайнер публично раскритиковал Шумахера, заявив, что тот не может больше допускать аварий. Босс «Хааса» хотел заменить Мика на резервиста «Феррари» Антонио Джовинацци или резервного пилота американской команды Пьетро Фиттипальди, но «Феррари» не позволила это сделать.



Одно из мест в «Хаасе» фактически принадлежит итальянской команде и они воспользовались этим, не позволив замену Шумахера.



В Баку Мик Шумахер финишировал 14-м. В квалификации Гран-при Канады немец показал шестое время и хорошо стартовал в гонке, но был вынужден сойти с дистанции из-за технических проблем.