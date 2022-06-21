Стал известен состав «МАЗа» на «Шёлковый путь — 2022»
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Команда «МАЗ-СПОРТавто» выставит два экипажа на ралли-марафоне Шёлковый путь-2022. Об этом сообщает издание Sputnik.
За рулём грузовиков «Красных зубров» выступят лидер белорусского коллектива Сергей Вязович и Алексей Вишневский.
«В целях экономии мы выставим два экипажа. Мы в хорошей форме. Алексей в майской гонке обкатал фактически новый капотник. Изменения там коснулись практически всего. Основная часть – это подвеска и развесовка автомобиля», — сказал Вязович.
Ралли-марафон «Шёлковый путь» 2022 года пройдёт по территории России со стартом в Астрахани и финишем в Москве. Административные и технические проверки пройдут в Астрахани 6 и 7 июля. 7 июля состоится торжественный старт гонки, а её финиш запланирован на 16 июля.
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