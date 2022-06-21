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Личный гоночный тренер Леклера: если бы не ветер, то обгонять было бы проще

Личный гоночный тренер Леклера: если бы не ветер, то обгонять было бы проще
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Личный гоночный тренер пилота «Феррари» Шарля Леклера Джок Клиа прокомментировал итоги Гран-при Канады.

«У нас осталось ощущение, что можно было показать и более высокий результат. Пятое место — минимум, на который мы рассчитывали, стартуя с 19-й позиции. Поскольку у машины в целом хороший гоночный темп, то мы ожидали занять место не ниже пятого, но в конечном итоге хотели большего.

Шарль надолго застрял за Оконом, и машина безопасности появилась в неподходящий момент. Так что Леклер расстроен исходом. В теории если бы не ветер, то обгонять было бы проще. Гонщики ещё утром сказали, что нет ничего хуже, так как из-за ветра DRS работает не так эффективно. Кроме того, снижается лобовое сопротивление.

В Сильверстоуне мы будем в хорошей форме и собираемся побороться за победу», — приводит слова Клиа F1 News.

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