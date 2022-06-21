Личный гоночный тренер Леклера: если бы не ветер, то обгонять было бы проще

Личный гоночный тренер пилота «Феррари» Шарля Леклера Джок Клиа прокомментировал итоги Гран-при Канады.
«У нас осталось ощущение, что можно было показать и более высокий результат. Пятое место — минимум, на который мы рассчитывали, стартуя с 19-й позиции. Поскольку у машины в целом хороший гоночный темп, то мы ожидали занять место не ниже пятого, но в конечном итоге хотели большего.
Шарль надолго застрял за Оконом, и машина безопасности появилась в неподходящий момент. Так что Леклер расстроен исходом. В теории если бы не ветер, то обгонять было бы проще. Гонщики ещё утром сказали, что нет ничего хуже, так как из-за ветра DRS работает не так эффективно. Кроме того, снижается лобовое сопротивление.
В Сильверстоуне мы будем в хорошей форме и собираемся побороться за победу», — приводит слова Клиа F1 News.
- 21 июня 2022
-
16:34
-
16:13
-
15:47
-
15:15
-
15:12
-
14:37
-
14:08
-
13:53
-
13:10
-
13:06
-
12:41
-
11:52
-
11:48
-
11:35
-
10:58
-
10:38
-
09:45
-
09:27
-
09:27
-
09:00
-
08:30
-
08:05
-
08:00
-
00:21
-
00:01
- 20 июня 2022
-
22:58
-
22:02
-
21:55
-
20:43
-
20:26
-
19:52
-
19:42
-
19:04
-
18:42
-
17:41