Экклстоун: тот, кто поставит на «Феррари» в этом сезоне, уйдёт с пустыми руками

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что в нынешнем сезоне «Феррари» не сможет составить конкуренцию «Ред Булл» в борьбе за победу в чемпионате.

«Я вместе со многими надеялся, что «Феррари» снова добьётся успеха после более чем 14-летнего перерыва. Теперь мне жаль говорить, что все, кто продолжает делать ставку на «Феррари» или Леклера, уйдут с пустыми руками!

В «Феррари» снова вкрадываются ошибки, надёжность часто напоминает старые времена, а сами гонщики не всегда суверенны на трассе. Так что Максу, у которого уже шесть побед, предстоит лёгкая игра», — приводит слова Экклстоуна Blick.

Ранее пилот команды «Феррари», испанский автогонщик Карлос Сайнс-младший назвал ключевую ошибку, по его мнению, стоившую ему борьбы за победу на прошедшем Гран-при Канады. Напомним, Сайнс стал вторым, уступив пилоту «Ред Булл» голландцу Максу Ферстаппену.