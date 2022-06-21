Экклстоун: тот, кто поставит на «Феррари» в этом сезоне, уйдёт с пустыми руками

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что в нынешнем сезоне «Феррари» не сможет составить конкуренцию «Ред Булл» в борьбе за победу в чемпионате.
«Я вместе со многими надеялся, что «Феррари» снова добьётся успеха после более чем 14-летнего перерыва. Теперь мне жаль говорить, что все, кто продолжает делать ставку на «Феррари» или Леклера, уйдут с пустыми руками!
В «Феррари» снова вкрадываются ошибки, надёжность часто напоминает старые времена, а сами гонщики не всегда суверенны на трассе. Так что Максу, у которого уже шесть побед, предстоит лёгкая игра», — приводит слова Экклстоуна Blick.
Ранее пилот команды «Феррари», испанский автогонщик Карлос Сайнс-младший назвал ключевую ошибку, по его мнению, стоившую ему борьбы за победу на прошедшем Гран-при Канады. Напомним, Сайнс стал вторым, уступив пилоту «Ред Булл» голландцу Максу Ферстаппену.
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