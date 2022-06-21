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Егор Оруджев — о борьбе за титул в Формуле-1: шансы «Феррари» стремятся к нулю

Егор Оруджев — о борьбе за титул в Формуле-1: шансы «Феррари» стремятся к нулю
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Гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев оценил шансы «Феррари» побороться за титул Формулы-1 в текущем сезоне.

«Перес сошёл по техническим причинам (в гонке Гран-при Канады. – Прим. «Чемпионата»), поэтому технические трудности всегда могут достать и Макса. Но пока разрыв огромный, и, самое важное, Макс и «Ред Булл» сами не ошибаются. Теперь они могут себе позволить меньше рисковать. А у «Феррари» обратная ситуация.

Нужно будет рисковать и по стратегии, и со всем другим, что будет провоцировать ошибки. Если учесть, что «Феррари» их и так часто допускает, то шансы, как по мне, стремятся к нулю», – сказал Оруджев в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Полное интервью можно прочитать здесь:

Прошёл бы Леклер Макса и почему шансы «Феррари» стремятся к нулю? Разбор Гран-при Канады Прошёл бы Леклер Макса и почему шансы «Феррари» стремятся к нулю? Разбор Гран-при Канады
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