Тото Вольф — о борьбе в Формуле-1: поезд уже давно ушёл

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мыслями о возможности вести борьбу за победу в чемпионате.



«Поезд уже давно ушёл. Но мы хотим продолжать бороться и побеждать. Думаю, у нас это должно получаться», — приводит слова Вольфа Sky Sports.



После девяти Гран-при Формулы-1 «Мерседес» занимает третье место в Кубке конструкторов, имея в активе 188 очков. Возглавляет рейтинг команда «Ред Булл», на счету которой 304 балла. На втором месте с 228 очками «Феррари».



В общем зачёте пилотов Джордж Расселл занимает четвёртое место (111 очков), Льюис Хэмилтон занимает шестую позицию — 77 очков.

Ранее Вольф высказался о втором подиуме Хэмилтона за девять первых гонок сезона-2022.

Хэмилтон скинул помощницу в реку в честь второго подиума: