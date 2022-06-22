В «КАМАЗ-мастер» рассказали, как и чем заменяют иностранные комплектующие

Заместитель директора по производству и развитию команды «КАМАЗ-мастер» Сергей Савостин рассказал, как челнинский коллектив ведёт работу по замене ряда иностранных комплектующих на фоне антироссийских санкций.



«Машина большая, там узлов и агрегатов очень много. Мы, в принципе, работали со всем миром. Работали с производителями из Америки, Европы, работали с производителями из Китая, поэтому у нас контактов очень много. Естественно с кем-то контакты сохранились, с кем-то придётся заниматься импортозамещением и доводкой новых узлов. Например, те детали подвески, которые раньше брали за границей, мы производим с местными партнёрами из Челнов. Получается оперативнее, дешевле и, в принципе, уже достигли неплохих результатов», – передаёт слова Савостина корреспондент «Чемпионата» Лев Дорогов.



Своим мнением насчёт импортозамещения также поделился пилот команды Эдуард Николаев: «К счастью, у нас такая страна большая, имеется большой потенциал. Да, есть некие вопросы, с которыми столкнулись, но, тем не менее, выходим из ситуации. Спасибо всем, кто нас поддерживает в этом плане. Мы находим варианты, ищем, и получается даже в какой-то степени лучше, чем какие-то иностранные детали».