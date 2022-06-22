«КАМАЗ-мастер» раскрыл обновления своего нового грузовика

Пятикратный чемпион ралли-марафона «Дакар», пилот команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев рассказал, как идёт работа по доводке нового спортивного грузовика с кабиной семейства К5.



«Если снаружи наши грузовики К5 все одинаковые, то внутри всё разное. Мы работаем над развесовкой автомобиля, меняем внутренние компоновочные узлы, агрегаты, очень серьёзно взялись за работу по охлаждению интеркулера: были проблемы с воздухом для турбонаддува. Ну и, конечно же, работаем с весом. Например, сейчас мы ставим на один из грузовиков один радиатор. Раскрою секрет: при таком решении грузовик на 15 килограммов легче. Кто-то скажет — ну, что это за разница для грузовика, но мы боремся за каждый грамм. На соревнованиях мы не должны быть легче, чем 8 тонн 500 килограммов. Но лучше мы используем балласт и правильно его повесим в нужное место, нежели будем иметь тяжелющий грузовик, на котором действительно тяжело ехать по пескам», — передаёт слова Николаева корреспондент «Чемпионата» Лев Дорогов.