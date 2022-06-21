Хэмилтон: может, во второй половине сезона участвовать в экспериментах будет уже Расселл
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Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон пошутил по поводу того, что в нынешнем сезоне «Королевских гонок» его команда не раз проводила изменения в настройках его болида, пытаясь улучшить результаты. Успех этому, однако, сопутствовал не всегда.
«Может быть, во второй половине сезона участвовать в экспериментах будет уже Джордж. А вообще, едва ли их будет слишком много, поскольку это сильно мешает. Думаю, в этот уикенд мы многому научились и можем добиться успеха в будущем», — приводит слова Хэмилтона Formula1News.co.uk.
В общем зачёте пилотов Хэмилтон занимает шестую позицию — 77 очков. Расселл, у которого 111 очков, на четвёртом месте.
Хэмилтон скинул помощницу в реку в честь второго подиума:
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