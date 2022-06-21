Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Оруджев прокомментировал аварию Цуноды, разбившего машину на выезде с пит-лейна

Оруджев прокомментировал аварию Цуноды, разбившего машину на выезде с пит-лейна
Комментарии

Гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев прокомментировал аварию пилота «Альфа Таури» японца Юки Цуноды.

Напомним, в гонке Гран-при Канады Цунода не справился с управлением на выезде с пит-лейна, заблокировав только что поставленные на болид шины, после чего врезался в отбойник.

«Очень глупая ошибка. Выглядит она ещё глупее, чем есть на самом деле. На въезде и выезде с пит-лейна легко потерять много времени. При этом там грязнее, чем на всей трассе, а проехать надо на грани. Мы уже видели, что иногда пилоты подубираются на пит-лейне. Льюис в Сочи, а из самого известного – как Култхард лет 30 назад закончил свою гонку на въезде в пит-лейн Аделаиды. Бывает», – сказал Оруджев в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Полное интервью можно прочитать здесь:

Прошёл бы Леклер Макса и почему шансы «Феррари» стремятся к нулю? Разбор Гран-при Канады Прошёл бы Леклер Макса и почему шансы «Феррари» стремятся к нулю? Разбор Гран-при Канады
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022