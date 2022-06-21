Оруджев прокомментировал аварию Цуноды, разбившего машину на выезде с пит-лейна

Гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев прокомментировал аварию пилота «Альфа Таури» японца Юки Цуноды.
Напомним, в гонке Гран-при Канады Цунода не справился с управлением на выезде с пит-лейна, заблокировав только что поставленные на болид шины, после чего врезался в отбойник.
«Очень глупая ошибка. Выглядит она ещё глупее, чем есть на самом деле. На въезде и выезде с пит-лейна легко потерять много времени. При этом там грязнее, чем на всей трассе, а проехать надо на грани. Мы уже видели, что иногда пилоты подубираются на пит-лейне. Льюис в Сочи, а из самого известного – как Култхард лет 30 назад закончил свою гонку на въезде в пит-лейн Аделаиды. Бывает», – сказал Оруджев в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
Полное интервью можно прочитать здесь:
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