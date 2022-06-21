Даниэль Риккардо: мне не нужен пинок под зад. Я знаю, каковы мои результаты

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо рассказал, что его не нужно чрезмерно критиковать с той целью, чтобы он стал показывать более качественные результаты, так как он и сам всё понимает.
«Конечно, у нас с командой уже было несколько бесед. Может, это звучит слишком официально, но мы проводим некоторое время вместе. На самом деле это происходит не раз в год, а раз в пару месяцев. Мне не нужен пинок под зад. Я знаю, каковы мои результаты, и знаю, что хорошо, а что нет. В команде просто хотят посмотреть, могут ли они мне чем-то помочь», — приводит слова Риккардо RacingNews365.
В общем зачёте пилотов Формулы-1 в активе Риккардо, занимающего 13-е место, 15 очков. У его товарища по команде Ландо Норриса 50 баллов — он занимает седьмую позицию.
Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:
- 21 июня 2022
-
20:32
-
20:26
-
19:32
-
19:09
-
18:57
-
18:38
-
18:15
-
17:30
-
17:28
-
16:34
-
16:13
-
15:47
-
15:15
-
15:12
-
14:37
-
14:08
-
13:53
-
13:10
-
13:06
-
12:41
-
11:52
-
11:48
-
11:35
-
10:58
-
10:38
-
09:45
-
09:27
-
09:27
-
09:00
-
08:30
-
08:05
-
08:00
-
00:21
-
00:01
- 20 июня 2022
-
22:58