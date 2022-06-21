Даниэль Риккардо: мне не нужен пинок под зад. Я знаю, каковы мои результаты

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо рассказал, что его не нужно чрезмерно критиковать с той целью, чтобы он стал показывать более качественные результаты, так как он и сам всё понимает.

«Конечно, у нас с командой уже было несколько бесед. Может, это звучит слишком официально, но мы проводим некоторое время вместе. На самом деле это происходит не раз в год, а раз в пару месяцев. Мне не нужен пинок под зад. Я знаю, каковы мои результаты, и знаю, что хорошо, а что нет. В команде просто хотят посмотреть, могут ли они мне чем-то помочь», — приводит слова Риккардо RacingNews365.



В общем зачёте пилотов Формулы-1 в активе Риккардо, занимающего 13-е место, 15 очков. У его товарища по команде Ландо Норриса 50 баллов — он занимает седьмую позицию.

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