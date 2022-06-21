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Хельмут Марко назвал недостаток болида «Ред Булл» на данный момент

Хельмут Марко назвал недостаток болида «Ред Булл» на данный момент
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, что команда имеет потенциал стать ещё быстрее, если снизит вес болида.

«У нашего авто до сих пор избыточный вес. Это негативный момент. Положительным является то, что, если нам удастся сбросить больше веса, мы выиграем много времени», — приводит слова Марко GrandPrix.

После девяти Гран-при Формулы-1 «Ред Булл» уверенно лидирует в Кубке конструкторов. В активе австрийской команды 304 очка. На втором месте «Феррари» (228 баллов), топ-3 на данный момент замыкает «Мерседес», на счету которого 188 очков.

В общем зачёте пилотов лидирует также пилот «Ред Булл», голландец Макс Ферстаппен (175 очков). Его напарник, мексиканец Серхио Перес, на втором месте (129 баллов).

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