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Никита Мазепин высказался о предстоящем выступлении в ралли-марафоне «Шёлковый путь»

Никита Мазепин высказался о предстоящем выступлении в ралли-марафоне «Шёлковый путь»
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Бывший российский пилот Формулы-1 Никита Мазепин разместил новый пост в своих социальных сетях, где рассказал о проделанной большой работе с командой при подготовке к ралли-марафону «Шёлковый путь» 2022 года.

«Почти всё готово к ралли «Шёлковый путь». Вместе с командой мы проделали большую работу, готовясь к десяти дням бездорожья. Ждём старта в Астрахани», — написал Мазепин.

Ралли-марафон «Шёлковый путь» 2022 года пройдёт по территории России со стартом в Астрахани и финишем в Москве. Административные и технические проверки пройдут в Астрахани 6 и 7 июля. 7 июля состоится торжественный старт гонки, а её финиш запланирован на 16 июля.

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