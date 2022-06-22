Тото Вольф: «Мерседесу» многое предстоит сделать, чтобы вернуться на первое место
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что остался доволен выступлением его команды на Гран-при Канады.
«Стоит признать, что в пятницу мы были фактически ни с чем и всё так же сильно отставали в квалификации. Но в гонке было несколько ярких моментов. Я бы сказал: достойный темп, но одна ласточка не делает лета. Мы видели эту ласточку в Барселоне, но потом она куда-то улетела. Хотя темп Льюиса и Джорджа обнадёживает, я думаю, мы должны оставаться настороже. Нам ещё многое предстоит сделать, чтобы вернуться на первое место», — приводит слова Вольфа Formel1.de.
Напомним, по итогам Гран-при Канады Льюис Хэмилтон показал третий результат. Джордж Расселл был четвёртым.
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