Тото Вольф: «Мерседесу» многое предстоит сделать, чтобы вернуться на первое место

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что остался доволен выступлением его команды на Гран-при Канады.



«Стоит признать, что в пятницу мы были фактически ни с чем и всё так же сильно отставали в квалификации. Но в гонке было несколько ярких моментов. Я бы сказал: достойный темп, но одна ласточка не делает лета. Мы видели эту ласточку в Барселоне, но потом она куда-то улетела. Хотя темп Льюиса и Джорджа обнадёживает, я думаю, мы должны оставаться настороже. Нам ещё многое предстоит сделать, чтобы вернуться на первое место», — приводит слова Вольфа Formel1.de.



Напомним, по итогам Гран-при Канады Льюис Хэмилтон показал третий результат. Джордж Расселл был четвёртым.

10 провальных сезонов от чемпионов Формулы-1: