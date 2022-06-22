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Тото Вольф рассказал, как у «Мерседеса» обстояли дела с дельфинированием на ГП Канады

Тото Вольф рассказал, как у «Мерседеса» обстояли дела с дельфинированием на ГП Канады
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф сообщил, что эффект дельфинирования на Гран-при Канады беспокоил его команду не в такой степени, как ранее.

«Нет, я бы не стал говорить, что теперь чувствую себя уверенно. Было лучше, но к желаемому результату мы пока не приблизились. Хотя всё-таки стоит признать, что дельфинирование уменьшилось», — приводит слова Вольфа Formel1.de.

Напомним, по итогам Гран-при Канады Льюис Хэмилтон финишировал третьим. Джордж Расселл был четвёртым. Победу праздновал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который является лидером общего зачёта пилотов (175 очков). Хэмилтон в общем зачёте занимает шестое место (77 очков), Расселл — четвёртое (111).

Хэмилтон скинул помощницу в реку в честь второго подиума:

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