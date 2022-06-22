В «Ред Булл» считают, что «Мерседес» поборется за победу в следующих двух Гран-при
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ожидает, что «Мерседес» будет бороться за победу по крайней мере в течение двух следующих Гран-при на трассах, которые, как опасается босс австрийской команды, не подойдут для RB18.
«Я думаю, что «Мерседес» будет силен в Сильверстоуне, и я не вижу причин, почему они не будут сильны на трассе «Поль Рикар».
Я думаю, что и «Феррари» будет быстра и в Сильверстоуне. Это может быть более сложная трасса для нас, просто из-за её конфигурации. Невероятно, что нам удалось одержать шесть побед в гонках, но Сильверстоун может стать самой сложной трассой», — приводит слова Хорнера Racingnews365.
Ранее Хорнер выразил уверенность в том, что Макс Ферстаппен в любом случае одержал бы победу на Гран-при Канады.
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