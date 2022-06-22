Вильнёв раскритиковал Расселла за решение перейти на слики во время квалификации ГП Канады
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Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв считает, что пилот «Мерседеса» Джордж Расселл допустил ошибку, когда принял решение перейти на сликовые шины во время квалификации на Гран-при Канады.
«В этом не было ничего смелого, ничего храброго — потому что на бумаге это никак не могло сработать.
Было холодно, влажно, как можно было поднять температуру на сликах? Если ты выступаешь за «Уильямс» и борешься за места в середине, то это можно понять, но когда у тебя есть шанс подняться на подиум… Это был действительно не лучший выбор. Это стоило ему квалификации и стоило ему подиума. У него был отличный темп, он определённо держал нужный темп для попадания на подиум», – сказал Вильнёв в эфире подкаста F1 Nation.
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