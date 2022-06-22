Серхио Перес сообщил о вынужденной реабилитации после аварии на Гран-при Канады

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес сообщил о прохождении вынужденной реабилитации после Гран-при Канады, состоявшегося на минувших выходных в Монреале.
Напомним, во втором сегменте квалификации Перес врезался в барьер и не смог продолжить движение. Когда стало понятно, что болид мексиканца застрял в отбойнике, был вывешен красный флаг.
«Прямо сейчас я пытаюсь избавиться от сильной контрактуры (ограничение пассивных движений) в шее. Пока я не тренируюсь и занимаюсь реабилитацией, чтобы на сто процентов быть готовым к Сильверстоуну. Каждая гонка складывается по-разному, из-за чего ваше тело находится в разных состояниях», – приводит слова пилота издание Fox Sports Mexica.
Ранее в интервью Хельмут Марко объяснил сход Переса в гонке Гран-при Канады.
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