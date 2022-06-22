Источник: команда «Хайтек», принадлежавшая Мазепину-старшему, планирует прийти в Формулу-1

Британская гоночная команда «Хайтек» (Hitech GP), известная по выступлениям в Формуле-2 и Формуле-3, планирует присоединиться к Формуле-1 и чемпионату мира по автогонкам на выносливость (WEC).

«Несколько часов назад получил интересную информацию. Похоже, команда Hitech работает над проектом по присоединению к Формуле-1. По словам источника, это должно произойти в 2025 году — и не только к Ф-1, но и к категории гиперкаров в чемпионате по гонкам на выносливость WEC», – сообщает канал Formula News Live.

Компания Hitech GP была основана в 2002 году. В марте этого года стало известно, что российский бизнесмен Дмитрий Мазепин, ранее владевший основным пакетом акций Hitech GP, передал их руководителю команды Оливеру Оуксу.