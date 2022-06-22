Руководитель команды Випса в Формуле-2 отреагировал на скандал с эстонским пилотом
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Оливер Оукс, руководитель команды Формулы-2 «Хайтек», за которую выступает эстонский гонщик Юри Випс, прокомментировал скандальный инцидент с ним.
Напомним, ранее Випс произнёс слово «негр» во время игрового стрима, после чего был отстранён от всех состязаний молодёжной командой «Ред Булл».
«Я был потрясён и растерян, когда узнал об этом инциденте. Комментарии Юри являются оскорбительными и совершенно не отражают ценностей «Хайтек». Как и все, я узнал об этом через видео и последующее отстранение «Ред Булл», – приводит слова руководителя издание Formula Nerds.
Випс уже успел выступить с извинением в социальных сетях, заявив, что глубоко сожалеет о случившемся и готов сотрудничать со следствием.
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