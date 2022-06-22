Руководитель команды Випса в Формуле-2 отреагировал на скандал с эстонским пилотом

Оливер Оукс, руководитель команды Формулы-2 «Хайтек», за которую выступает эстонский гонщик Юри Випс, прокомментировал скандальный инцидент с ним.

Напомним, ранее Випс произнёс слово «негр» во время игрового стрима, после чего был отстранён от всех состязаний молодёжной командой «Ред Булл».

«Я был потрясён и растерян, когда узнал об этом инциденте. Комментарии Юри являются оскорбительными и совершенно не отражают ценностей «Хайтек». Как и все, я узнал об этом через видео и последующее отстранение «Ред Булл», – приводит слова руководителя издание Formula Nerds.

Випс уже успел выступить с извинением в социальных сетях, заявив, что глубоко сожалеет о случившемся и готов сотрудничать со следствием.