Зайдль: заменённый в Канаде двигатель Норриса можно будет починить

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль выразил мнение, что двигатель Ландо Норриса, который был заменён во время Гран-при Канады, можно будет отремонтировать.

«То, что произошло с Ландо по ходу квалификации в Канаде, было связано с датчиком, который вызывал потерю мощности и перебои в работе, что мы видели во втором сегменте квалификации.

Мы приняли решение поменять силовую установку на другую, которая уже использовалась ранее. Так что мы всё ещё работаем на двух моторах.

Мы ожидаем, что эта силовая установка может быть отремонтирована, поэтому на данный момент нет никаких признаков того, что они не смогут закончить нынешний сезон с тремя силовыми установками», — приводит слова Зайдля RaceFans.