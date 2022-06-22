AMuS: экс-советница Вольфа, назначенная в ФИА, могла предупредить «Мерседес» о директиве

В паддоке Формулы-1 распространился слух, согласно которому команда «Мерседес» была заранее предупреждена о готовящейся технической директиве по борьбе с дельфинированием, сообщает Auto Motor und Sport. По информации источника, соперники немецкой команды из «Феррари» и «Ред Булл» на этапе в Канаде были удивлены тем, что «Мерседес» привёз на Гран-при новую спецификацию днища с двумя опорами, которая была разрешена директивой, несмотря на то что с момента её введения прошло слишком мало времени.



Сообщается, что в паддоке подозревают «слив» информации со стороны нового временного генсека ФИА Шайлы-Энн Рао, которая работает в ФИА три недели, а до этого три с половиной года работала в «Мерседесе» в качестве главного юридического консультанта и специальной советницы исполнительного директора Тото Вольфа.



Примечательно, что ранее обеспокоенность назначением Рао выражал руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто.

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