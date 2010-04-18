Лауда: Шумахер действительно не в форме
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Трёхкратный чемпион мира Ники Лауда считает, что после возвращения в Формулу-1 Михаэль Шумахер показывает средний уровень выступлений.
«Он действительно не в форме, хотя такие погодные условия должны были помочь ему, учитывая его опыт. Михаэль должен упорно работать над собой и особенно над машиной, чтобы в целом стать быстрее, ведь пока отрыв от лидеров не слишком большой. Я бы сказал, что в настоящий момент он показывает очень средние результаты», — цитирует Лауду Motorsport-Total.
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